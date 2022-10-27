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ليه عداد الكهرباء مسبوق الدفع فى مصلحة المواطن والدولة معا.. إعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من المميزات توجد بعداد الكهرباء مسبوق الدفع تجعله فى مصلحة المواطن و الدولة معا و لعل أهمها هى دقة المحاسبة و عدم تدخل العنصر البشري فيها ، و فيما يلي مميزات العداد مسبوق الدفع:

 

1- القضاء على مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة لحوالى 9 مليون   مشترك يستخدم العداد مسبوق الدفع.

 

2- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 100% و تقليل الخسائر المالية للقطاع.

 

3- ساعدت العدادات مسبوقة الدفع فى ترشيد الاستهلاك لانها تمكن المستهلك من معرفة رصيده و بالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

 

4- تمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

 

5- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الالكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد  ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.

 

6-يستطيع المواطن التحكم فى استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك و الرصيد المتبقى بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

 

7- لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك و لكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

 

 

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