شكرا لقرائتكم خبر عن آثار أسوان: زيادة منافذ بيع التذاكر الإلكترونية لتجنب زحام السائحين أمام المعابد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، المشرف على شئون السياحة والآثار بأسوان، أنه تم تزويد عدد منافذ بيع التذاكر الإلكترونية للمعابد والمواقع الأثرية داخل محافظة أسوان، بهدف تسهيل عملية دخول السائحين لهذه المواقع الأثرية والاستمتاع برحلاتهم السياحية دون حدوث مشاكل.

وأضاف مدير عام آثار أسوان والنوبة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تمت زيادة منفذين فى كل موقع أثرى داخل محافظة أسوان يعمل بالمنظومة الجديدة للتذاكر الإلكترونية، وهى معابد: "فيلة وأبوسمبل وكوم أمبو وإدفو"، بالإضافة إلى "المسلة الناقصة"، ليصل بذلك إجمالى عدد منافذ بيع التذاكر فى أسوان لـ10 منافذ.

وأشار الدكتور "سعيد" إلى أن الهدف من زيادة منافذ بيع التذاكر الإلكترونية الجديدة هو تسهيل حركة السياحة الوافدة لزيارة المواقع الأثرية وعدم حدوث تكدس وزحام أمام منفذ البيع وبوابات الدخول للمعابد والمواقع الأثرية، حتى لا تتعطل رحلة السائح أثناء الاستمتاع بزيارة المعالم الأثرية والحضارة المصرية القديمة، خاصة أن أسوان تشهد فى الفترة الحالية معدلات مرتفعة فى الرحلات السياحية الوافدة إليها من مختلف دول العالم.

وأوضح المشرف على شئون السياحة والآثار بأسوان أنه تم استحداث طباعة تذاكر مجمعة للسائحين، لزيادة عدد أيام الزيارات إلى المواقع الأثرية المختلفة، حتى لا يضطر السائح أثناء رغبته فى زيارة المواقع الأثرية، اللجوء إلى منفذ بيع التذاكر فى كل مرة.