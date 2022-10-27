خلال احتفالية "مصر والإمارات قلب واحد".. وزير السياحة يشارك في أمسية "أم كلثوم في أبو ظبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

شارك مساء اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار في الأمسية الفنية "أم كلثوم في أبو ظبي" التي أُقيمت في إطار فعاليات احتفالية اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية-الإماراتية " 50 عاماً.. مصر والإمارات قلب واحد" التي تنظمها جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة مرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين الدولتين.

وبحسب بيان اليوم، حضر الأمسية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والسفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ولفيف من الوزراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال والثقافة والإعلام والفنانين من الدولتين.

وبهذه المناسبة، أعرب وزير السياحة والآثار عن سعادته وتقديره البالغ بالاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية والأواصر الراسخة التي تربط بين دولتي مصر والإمارات قيادة وشعباً، وتُمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية والرؤى المشتركة والتي تبرزها أوجه التعاون المختلفة والمتكاملة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسئولين فيهما.

وأكد عيسى، حرص مصر على تعزيز أفاق جديدة ورحبه وأطر للتعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة ومواصلة مسيرة العمل المشترك؛ فالإمارات شريك هام لمصر ومن أبرز شركاء التنمية بها.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الازدهار بين البلدين في مختلف المجالات ومنها مجال السياحة والآثار وخاصة في الاستثمار السياحي ودفع مزيد من الحركة السياحية البينية بين البلدين.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان قد شهد، صباح اليوم، افتتاح احتفالية اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية – الإماراتية "50 عاما .. مصر والإمارات قلب واحد" والتي تنعقد تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، وتمتد لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 26 وحتى 28 أكتوبر الجاري، وتشهد مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والثقافية والإعلامية والفنية، التي ترسخ التقارب التاريخي الأصيل بين البلدين الشقيقين والشعبين الأخوين.