شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 27/10/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:37 ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 49: 2

موعد صلاة المغرب 5:14 م

موعد صلاة العشاء 6:31

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:42 ص

موعد صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 2:52

موعد صلاة المغرب 5:17 م

موعد صلاة العشاء 6:36 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:33

موعد صلاة الظهر 11:35 م

موعد صلاة العصر 2:44 م

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:27 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:24

وقت صلاة الظهر 11:27

موعد صلاة العصر 2:39 م

وقت صلاة المغرب 5:05 م

وقت صلاة العشاء 6:20 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 47: 2

موعد صلاة المغرب 5:14 م

موعد صلاة العشاء 6:27