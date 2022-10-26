شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء لـ"الحياة": بعض موظفى الحكومة سيحصلون على زيادة 600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية التى تم الإعلان عنها اليوم بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي أول تنفيذ لتوصيات وقرارات المؤتمر الاقتصادى، لافتا إلى أن تطبيق الحزمة اعتبارا من 1 نوفمبر تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بزيادة 300 جنيه وهي زيادات دائمة وتعتبر جزء من المرتب.

وأشار السفير نادر سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن هناك بعض الموظفين سيحصلون على زيادة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه ممن سينطبق عليهم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الـ300 جنيه.

ورد السفير نادر سعد على سؤال متعلق بمدى تطبيق الـ600 جنيه زيادة على راتب الموظف الذي راتبه 2700 جنيه فقط، قائلا: "لو مواطن يستحق وينطبق عليه الشرط سيضاف له المبلغ والمرتب يزيد 600 جنيه وده نظريا صحيح ولكن حالات قليلة سينطبق عليها هذه الزيادة واللي بيأخذ 2700 جنيه سيأخذ 3000، حيث ستنطبق عليه زيادة رفع الحد الأدنى للأجور ثم سيحصل على زيادة الـ300 جنيه".

وعن كيفية توفير الزيادات الجديدة، قال السفير نادر سعد: "حزمة اليوم فقط تتكلف 67 مليار جنيه المالية وسيتم توفر هذه المبالغ من خلال مبلغ 130 مليار جنيه مبلغ احتياطي في الميزانية العامة للدولة لتغطية حزم الحماية الاجتماعية"، لافتا إلى أن الزيادة في الحزمة الجديدة لن تؤثر على الدعم في البطاقة التموينية والزيادة المقررة في البطاقة التموينية.