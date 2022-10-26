شكرا لقرائتكم خبر عن الوسيط الأمريكى يصل لبيروت للتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الوسيط الأمريكي في عملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، منذ قليل، العاصمة بيروت، استعدادًا لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وسيعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إلياس بو صعب مساء اليوم الأربعاء، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية لبنانية.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن الوسيط الأمريكي سوف يجتمع في بيروت مع الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتى، على أن يتوجه بعد ذلك إلى الناقورة لاتخاذ الخطوات النهائية للتوقيع على اتفاق إسرائيل ولبنان.

فيما أعلنت شركة إنرجين التى تتخذ من لندن مقرا لها، اليوم الأربعاء، عن بدء إنتاج الغاز في حقل كاريش البحري الذي تضمنه اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان الذي سيتم توقيعه الخميس.

وقالت الشركة في بيان صحفى نشرته عبر "تويتر": يسرنا أن نعلن إنتاج أولى كميات الغاز من حقل كاريش قبالة سواحل إسرائيل بأمان.. ويتزايد تدفق الغاز باطراد".