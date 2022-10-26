شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: رسالتى للأهالى حبوا بناتكم واسمعوهم ودائما وخلو بابكم مفتوح ليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة: كل كلمة بكتبها على صفحتى بكتبها بنفسى نابعة من قلبى، لافته إلى أن خطاب الكراهية المستمر الذى يروج له البعض ضد المرأة سيحاسبوا عليه أمام الله.

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، خلال استضافتها ببرنامج معكم مع منى الشاذلى على سى بى سى، نتلقى شكاوى فى مكتب شكاوى المرأة من الفتيات ونتدخل ونقف معهم ونقدم لهم كل أوجه الدعم.

ووجهت رئيسة المجلس القومى للمرأة رسالة للأسر قائلة: رسالتى للأهالى حبوا بناتكم واسمعوهم ودائما خلى بابكم مفتوح ليهم، مضيفه: فى ظل العالم السيبرانى ولادنا وبناتنا فى خطر.

وتحدثت رئيسة المجلس القومى للمرأة عن مبادرة نورة، والتى أطلقها المجلس بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.