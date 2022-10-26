شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السكة الحديد: الرئيس مهموم بمحدودي الدخل وينحاز دائما لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق برئاسة عبد الفتاح فكري بيانا اليوم عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للإعلان عن حزمة قرارات إجتماعية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم المواطنين في الأزمة المالية العالمية ولمجابهة غلاء الأسعار .

قال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أنه مهموم بمحدودي الدخل وبالمواطن المصري وينحاز دائما لهم ويشعر بمعناة المصريين والعاملين بالدولة .

أضاف رئيس النقابة أن هذة الحزمة من القرارات الاجتماعية التي وجهه بها الرئيس في هذا الوقت وفي ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم إن دلت فإنما تدل على أن لدينا قيادة سياسية حكيمة وتستطيع مواجهة أية ازمات وإدارتها بحكمة واقتدار وأن إقتصاد مصر بخير .

أما كامل عبد المقصود، أمين صندوق النقابة العامة ورئيس اللجنة النقابية بمترو الأنفاق ونائب رئيس اتحاد عمال مصر أكد على أن هذة الحزمة من القرارات الاجتماعية اثلجت صدور العاملين بالدولة في ظل الظروف الراهنة وزيادة الأسعار التي تلتهم دخول العاملين سواء العلاوة الاستثنائية المقدرة بـ 300 جنيه أو زيادة الحد الأدنى للأجور إلى جانب القرارات الأخرى .

أضاف محسن عزت الأمين العام للنقابة على الرئيس السيسي يؤكد يوما بعد يوم انحيازه الدائم للمواطن المصري ومحددوي الدخل خاصة فالاضافة للعلاوة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى نجد تثبيت اسعار الكهرباء والمواد البترولية ودعم المواد التموينية ودعم الاسر دعما استثنائيا على بطاقات التموين مما يؤكد قوة وصلابة اقتصادنا المصري نتيجة القيادة الحكيمة في ظل تأثر اقتصاديات العالم.

وقدم مجلس النقابة خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي و رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكافة الوزراء المعنيين .

كما جدد مجلس النقابة الدعم والتأييد لكافة القرارات التي تتخذها القيادة السياسية لصالح مصر.

يأتى ذلك على خلفية إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة، رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.