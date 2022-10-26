شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة الأمم المتحدة للسكان تشيد بدور الفن فى الوصول لحلول مبتكرة لأزمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت فريدريكا ميير منسق صندوق الأمم المتحدة فى مصر بما تم تقديمه من العرض المسرحي "العفاريت" ضمن مهرجان "نواة" وتوصيله رسالة حول تأثير التغير المناخي علي حياه السيدات والفتيات وقضية الزواج تحت ١٨ سنة، ما يضر بحياة الفتيات ومستقبلهن، لافتة إلى أن الفن ينجح فى توصيل الأفكار للشباب ويساعد فى الوصول إلى حلول مبتكرة، فيما أشاد الحضور بالعرض المسرحي الذي تناول قضايا التغير المناخي من خلال الكوميديا.

فيما وعدت إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أنها ستعمل علي توصيل أحد العروض التي سيتم تقديمها خلال مهرجان نواة إلي قمة المناخ العالمية المقرر عقدها بشرم الشيخ نوفمبر القادم، وذلك بالتنسيق والجهات المعنية.

جاء ذلك خلال مهرجان نواة الذى نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي والمركز الثقافي الإيطالى اليوم الأربعاء، والذى تناول التغيرات المناخيه تزامنا والاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر نوفمبر القادم بشرم الشيخ، حيث تم تقديم عرض مسرحي يناقش تأثير التغيرات المناخية على المجتمع والذى سيتم عرضه في قمة المناخ.

جاء ذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرة النرويج وعدد من ممثلي الأمم المتحدة، الينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وليلي بكير المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وفريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وجيرمان حداد نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقدم الصندوق الأممي خلال المهرجان عرض مسرحي بعنوان "العفاريت" الذي قام به متطوعون شباب من فريق نواة من محافظة سوهاج، وهو جزء من المهرجان السنوي للفنون المجتمعية، وتم عرضه في مؤتمر الأمم المتحدة للشباب المحلي lcoy واكدت فريدريكا ميير علي أن العرض المسرحي يتناول المشاكل المجتمعية المتعلقة بالتغير المناخي والتي يعمل عليها صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن برامجه.