وزير النقل: خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية

القاهرة - سامية سيد - استعرض المهندس كامل الوزير وزير النقل أهم وأبرز مشروعات البنية التحتية التى تقوم بها وزارة النقل فى مختلف قطاعات النقل خلال الجلسة التى انعقدت بعنوان «مصر مركز لوجستى، ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية »، وأدارها الكاتب الصحفى عبد اللطيف المناوي.

وأكد المهندس كامل الوزير أنه يتم تطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات»، مؤكداً أن: «مصر لن تبيع موانيها ابدًا، ولكن تعمل على تطويرها والشراكة مع القطاع الخاص والمشغلين الدوليين فى مجال الإدارة والتشغيل

وأضاف الوزير: «أن مصر تمتلك استشاريين وشركات مصرية وطنية متخصصة لديها خبرة كبيرة فى إنشاء الموانئ البحرية، كما تمتلك العمالة المحترفة والمؤهلة، موجهاً الدعوة الى كافة المستثمرين للإستثمار فى الموانئ المصرية مثل ميناء برنيس والسخنة وبورتوفيق و الأدبية وميناء الإسكندرية الكبير وميناء جرجوب مشيرا الى أن مصر بلد كبيرة، ولديها 3000 كيلو شواطئ، و18 ميناء تجارى وان هناك خطة شاملة للاستغلال الأمثل لتلك المميزات مضيفا ان مصر تقوم بانشاء شبكة من الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول فى الموانىء وزيادة حجم التجارة مشيرا الى الانتهاء من تنفيذ المينائ الجاق بالسادس من أكتوبر فى شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص المحلى والاجنبى، لافتا الى هناك موانء جافة ومناطق لوجيستسة فى مناطق أخرى مطروحة للاستثمار فى (سوهاج الجديدة، ودمياط الجديدة، والإسكندرية، والسخنة).

وأشار الوزير انه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية تم وضع خطة شاملة فى مجال الطرق والكبارى اشتملت إنشاء طرق جديدة وصل طولها 7 آلاف كيلو تخدم مجموعة كبيرة جدًا من المواطنين مثل الدائرى الإقليمى والاوسطى وطريق الجلالة وغيرها من الطرق الجديدة وكذلك رفع كفاءة 10 آلاف كيلو متر طرق من شبكة الطرق الحالية، مثل طرق مصر الاسكندرية الصحراوى والإسماعلية الصحراوي». وتطوير 35 ألف كم طرق من شبكة الطرق المحلية .

ووجه الوزير رسالة إلى المستثمر المصرى والعربى وخاصة الإماراتي،، «المستثمر الشقيق فى أنحاء الإمارات أهلا وسهلا بكم، أنتم لستم ضيوفا أنتم أهل وأصحاب بلد»، لافتا: إنه هناك العديد من المشروعات التى يمكن التعاون خلالها مع الاشقاء العرب ليس فقط فى مجال النقل البحرى واللوجيستيات بل فى مختلف قطاعات النقل مختتماً كلماته بأن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان له دور كبير فى تعظيم العلاقات المصرية الإمارتية.