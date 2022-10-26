لمروره بأزمة نفسيه.. شاب يتخلص من حياته شنقًا بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أقدم شاب على الانتحار، اليوم الأربعاء، بشنق نفسه داخل شقة بمنطقة مصر الجديدة، وذلك بسبب مروره بأزمة نفسية.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوقًا داخل شقته بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على شاب مشنوقًا ووجود "حز" حول الرقبة بسبب الحبل.

ورجحت التحريات الأولية قيام المتوفى بالتخلص من حياته بسبب مروره بازمة نفسية، وتم نقل الجثة للمشرحة وتحرر المحضر اللازم.