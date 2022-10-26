تأجيل محاكمة 19 متهما في "أحداث شغب جزيرة الوراق" لـ 21 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

أجلت الدائرة الثالثة ارهاب، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 19 متهمًا، في الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالمؤبد والمشدد في قضية أحداث شغب جزيرة الوراق، إلى جلسة 21 يناير للشهود.

وكان أمر الإحالة كشف عن أن المتهمين تعدوا على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة و قطع الطرق.

وأضاف أمر الإحالة، أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناءً على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة، الري، الأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات، وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطًا وفرد شرطة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة.