صفقة حشيش بـ6 ملايين.. إحباط تهريب 812 طربة بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها في التصدي لمورجي المواد المخدرة، وأحبطت ترويج 812 طربة حشيش بمركز منشأة القناطر.

دورية أمنية في أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر ضبطت (سائق وعاطل ، مقيمان بمحافظة مطروح) حال استقلالهما سيارة ملاكى ملك وقيادة أحدهما.

ضبط بحوزتهما 812 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 97,430 كيلو جرام، 3 هواتف محمول ومبلغ مالى، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة لسهولة التنقل.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ 6 ملايين و860 ألف جنيه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.