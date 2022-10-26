فريق "حياة كريمة" يزور المشروعات المُنفذَة بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلن فريق مؤسسة حياة كريمة، مواصلة الزيارات الميدانية التي تتم بالتعاون مع الجامعات في كل المحافظات لتفقد المشروعات الجارية في مصر.

وأوضحت الصفحة الرسمية لحياة كريمة على فيسبوك، أن فريق المؤسسة شارك مع جامعة الأقصر بعدد من طلابها وأعضاء هيئة التدريس، في زيارة قرية الريانية بمركز أرمنت، وتم زيارة المشروعات التي تم تنفيذها هناك منها: مركز شباب الريانية ومركز رعاية الأسرة والطفل، ووحدة الشئون الاجتماعية ومدرسة سواحل أرمنت وموزع كهرباء القرية.

وتابعت حياة كريمة:"لسه مستمرين في باقي المحافظات ضمن جهود تعزيز العمل التطوعي في المجتمع".