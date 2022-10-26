التنسيقية تنظم جلسة نقاشية حول محاور الحوار الوطنى بمدينة قويسنا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية حول الحوار الوطني وأهم القضايا المطروحة على مائدته.

وعقد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية مع عدد من مجالس إدارة الجمعيات الأهلية بمركز قويسنا بالمنوفية حول محاور الحوار الوطنى والخاص بالعمل الأهلي والعقبات والمشكلات التي تواجه الجمعيات.

تناولت الجلسة الحوارية مجموعة من الاستفسارات الخاصة بالمحور الاجتماعي وإمكانية العمل على التوسع في دعم الأسر المصرية ومواجهة الظروف الاقتصادية التي تواجه العالم بصفة عامة.

وأكد تركي أن مجلس أمناء الحوار و مقررى اللجان يعملون بكامل طاقتهم بالتعاون مع الأمانة الفنية لتلقى جميع المقترحات و تفنيدها تمهيدا لعرضها فى جلسات الحوار الوطني، وأن ما تم طرحه خلال الجلسة النقاشية سيتم صياغته لرفعه للأمانة الفنية للحوار الوطني، مؤكدا علي ضرورة استمرار حالة الحوار مشيرا إلى أن تنسسقية شباب الأحزاب والسياسين فى حالة حوار مستمر مع المجتمع بأكمله من كافة القطاعات.

وقال إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.

وتحدث مسئولي الجمعيات حول التحديات التي تواجه الجمعيات في الإجراءات والقرارات الوزارية مما يؤثر سلبا على نشاطها وكذا العديد من المحاور التي تساهم في رفع العبء عن الأسر الأكثر احتياجا.