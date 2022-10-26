أمين "دفاع النواب" لـ"وزير الصحة": من المسؤول عن حريق مخزن التموين الطبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقدم النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة، يتساءل خلاله عن المسؤول عن حريق مخزن التموين الطبي بالعباسية، والذي وقع في 10 أكتوبر الجاري.

وأضاف "راضي"، في سؤاله لوزير الصحة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن الحريق تسبب في تدمير أجهزة صدر وحضانات أطفال وأجهزة أسنان ورعاية مركزة، مشيرًا إلى أن الحريق وقع في تمام الساعة 11 صباحًا، بعد ساعتين فقط من زيارة إدارة التفتيش بوزارة الصحة للمخزن.

كما تسأل "راضي"، عن سبب وجود مواد مطهرة مثل الكحول داخل المخزن، والتي تسببت في ازدياد الحريق، كما تسأل عن السبب في عدم وجود كاميرات مراقبة على المخزن.

وتسائل لماذا في الوقت الذي تعاني فيه أغلب المستشفيات من نقص بالأجهزة الطبية، يتم تخزين هذه الأجهزة داخل مخزن التمويل الطبي، وعدم توزيعها على المستشفيات.