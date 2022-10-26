وزير الصحة: نزيد مليون نسمة كل 7 أشهر.. ويولد طفل كل 19 ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، إن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لمواجهة الزيادة السكانية.

وأَضاف وزير الصحة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن القضية السكانية تمثل أحد التحديات منذ عام 1965، والرئيس عبدالفتاح السيسي قال أمس إنه تعاقبت على الدولة الكثير من الأنظمة، والقضية لا تلقى النجاحات المرجوة وهي مشكلة المشكلات لأنها تنعكس على عوائد التنمية.

وتابع: "نزيد مليون نسمة كل 7 أشهر و11 يومًا، وهذا يعني أنه يولد طفل كل 19 ثانية"، لافتًا إلى أن المسح السكاني الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أشار إلى أن محافظة بورسعيد من أفضل المحافظات في الاستجابة بعكس محافظات الصعيد مثل أسيوط وقنا وسوهاج.

وأكد، أن المشكلة السكانية، تنعكس على التعليم والعمل والبطالة والصحة، كما تؤثر على عوائد التنمية، معقبا: "لا نتحدث فقط عن القضية السكانية، وإنما عن الخصائص السكانية أيضا".

ونوه وزير الصحة إلى أنه يجب تشكيل لجنة عليا لتنظيم الأسرة لحل المشكلة، وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتحسين الخصائص السكانية للأم والطفل.