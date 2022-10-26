شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القطاع الخاص: رفع الحد الأدنى للأجور يدعم المواطنين لمواجهة الغلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إعلان الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور لـ3000 جنيه، وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة، بناء على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن القرارات تعكس شعور القيادة السياسية بالمسؤولية تجاه المواطنين فى ظل الكساد الاقتصادى الذى يشهده العالم جراء الحرب الأوكرانية الروسية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية لاحتياجات الأسر، لافتا إلى أن القرارات جاءت لتمثل حماية اجتماعية للمواطنين لمواجهة موجة الغلاء.

وطالب خليفة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، رئيس المجلس القومى للأجور، بسرعة عقد اجتماع عاجل للمجلس القومى للأجور لإقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بقيمة 3 آلاف جنيه، إعمالا بنص المادة 63 فى الدستور، والتى أكدت عدم التمييز بين المواطنين على أساس العرق أو اللون أو الدم، وبالتالى لابد من المساواة مع العاملين بالحكومة.

يأتى ذلك على خلفية إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة، رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.