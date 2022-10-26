شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: توزيع 411 طنًا من لحوم صكوك الأضاحى والإطعام بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع الدفعة الخامسة عشرة، من لحوم صكوك الأضاحى والإطعام، يوم الجمعة المقبلة، حيث يتم توزيع 20 طنًا من اللحوم، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوزيع لحوم الأضاحى والإطعام على مدار العام، وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروعى صكوك الأضاحي والإطعام.

ومن المقرر أن يتم توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى محافظات: "الجيزة- الدقهلية- الفيوم- القليوبية- سوهاج- المنوفية- كفر الشيخ- قنا- الإسماعيلية- دمياط"، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه 411 طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى والمحافظات المعنية.

واستفاد من مشروع صكوك الأضاحى حتى الآن أكثر من 3 ملايين و900 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، وبلغت حصيلة مشروع صكوك أضاحى منذ إطلاقه حتى الآن (508389942) جنيهًا، وقد تم توزيع (5424) طن لحوم أضاحى على أكثر من 5 ملايين و400 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، فقد تطورت حصيلة مشروع صكوك الأضاحى وكميات اللحوم التى تم توزيعها منذ عام 2015/ 2016 وحتى 2020/ 2021، حيث تم توزيع 1453 طن لحوم عام 2020 /2021 بتكلفة بلغت 142.5 مليون جنيه، بينما تم توزيع 1200 طن لحوم بتكلفة بلغت 115.2 مليون جنيه عام 2019/ 2020، فيما تم توزيع 1105 أطنان لحوم عام 2018 /2019 بتكلفة بلغت 105 مليون جنيه، بينما تم توزيع 678 طن لحوم عام 2017/ 2018 بتكلفة بلغت 64.4 مليون جنيه، في حين تم توزيع 550 طن لحوم عام 2016 /2017 بتكلفة بلغت 50.9 مليون جنيه، كما تم توزيع 438 طن لحوم عام 2015/ 2016 بتكلفة بلغت 30.4 مليون جنيه.