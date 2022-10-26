شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 2 مليار و150 مليون جنيه منح للجمعيات الأهلية خلال عام والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الاهلى نيابة عن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث شهد فعاليات توقيع عقود برنامج "ارتقاء" لبناء قدرات منظمات المجتمع المدنى تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى.
وأضاف عبد الموجود أن قانون العمل الأهلي وضع العديد من الخطوات المنظمة للعمل الأهلي وأطلق لمنظمات المجتمع المدني آفاقا واسعة فى تنفيذ الأنشطة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات، حيث عملت على إنشاء وحدة مركزية للعمل الأهلي جار الانتهاء من التشكيل النهائى لها لتواكب التحولات المهمة التى يشهدها العمل الأهلي وتقدم من خلالها الدعم الفنى والقانونى للشركاء، كما تم إطلاق المنظومة الإلكترونية للجمعيات، مشددا على أنه قد صدر قرارًا بمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة ستة أشهر تبدأ من يوم الأربعاء الموافق الموافق 12أكتوبر عام 2022وتنتهي في 11إبريل عام 2023 لإعطاء الجمعيات والمؤسسات الفرصة لتوفيق الأوضاع.
وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلي أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات توفيق أوضاعهم، مشيرا إلى التعاون والشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذى يأتي في إطار رؤية تنظيمية للعمل والتمكين مع الحكومة فى إطار خدمة المجتمع، والوزارة تقوم بالعمل من خلال برامجها المتنوعة في بناء قدرات الجمعيات القاعدية بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبرى..