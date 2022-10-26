شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 2 مليار و150 مليون جنيه منح للجمعيات الأهلية خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلى أن المجتمع المدنى فى مصر يشهد طفرة كبيرة ودعماً غير مسبوق فى ظل دعم القيادة السياسية إيمانا بقدرة المجتمع المدنى على المساهمة فى تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس هذا فى صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التى تم إصدارها فى يناير 2021، وتعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، لافتا إلى أن القانون نظم المنح الأجنبية وشروط قبولها، وقدر إجمالي قيمة تلك المنح خلال عام 2021 ما يقرب من 2 مليار و150 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى الطفرة التى شهدها ملف التمويل الأجنبي، مؤكدا أن المجتمع يرحب بجميع المشاركات الفعالة للجمعيات وأن إطلاق برنامج ارتقاء لبناء قدرات المجتمع المدنى يعد انطلاقة أوسع نحو خدمات بكفاءة أفضل.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الاهلى نيابة عن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث شهد فعاليات توقيع عقود برنامج "ارتقاء" لبناء قدرات منظمات المجتمع المدنى تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأضاف عبد الموجود أن قانون العمل الأهلي وضع العديد من الخطوات المنظمة للعمل الأهلي وأطلق لمنظمات المجتمع المدني آفاقا واسعة فى تنفيذ الأنشطة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات، حيث عملت على إنشاء وحدة مركزية للعمل الأهلي جار الانتهاء من التشكيل النهائى لها لتواكب التحولات المهمة التى يشهدها العمل الأهلي وتقدم من خلالها الدعم الفنى والقانونى للشركاء، كما تم إطلاق المنظومة الإلكترونية للجمعيات، مشددا على أنه قد صدر قرارًا بمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة ستة أشهر تبدأ من يوم الأربعاء الموافق الموافق 12أكتوبر عام 2022وتنتهي في 11إبريل عام 2023 لإعطاء الجمعيات والمؤسسات الفرصة لتوفيق الأوضاع.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلي أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات توفيق أوضاعهم، مشيرا إلى التعاون والشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذى يأتي في إطار رؤية تنظيمية للعمل والتمكين مع الحكومة فى إطار خدمة المجتمع، والوزارة تقوم بالعمل من خلال برامجها المتنوعة في بناء قدرات الجمعيات القاعدية بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبرى..