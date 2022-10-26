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وزير الصحة: تكليف الأطباء والصيادلة من دفعة 25 طبقا للاحتياج والتوزيع الجغرافى

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة: "ليس لدينا عجز فى أطباء الأسنان أو التمريض أو العلاج الطبيعى، وعندما نرفض طلب نقل من محافظة مثل سوهاج للقاهرة الجديدة أو أكتوبر يكون السبب أن هناك عيادات أسنان فيها كرسى و50 طبيب أسنان وفى صيدلية وبيعمل بها 80 صيدليا وبالتالى النقل هيزود العدد".

 

وتابع قائلا: "أخدنا قرار من اللجنة العليا للتكليف التى تضم متخصصين وخبراء ونقباء المهن الطبية بالكامل ان يكون  التكليف  من دفعة 2025  للاطباء والتمريض والصيادلة طبقا للاحتياج والتوزيع الجغرافى  واعلنا  من خلال اللجنة العليا ان يكون  نظام مبنى على الاحتياج الطبيعى   لافتا الى اننا اخذنا صيدلة واسنان  هو الضغوط المجتمعية عليكم وعلينا ولكن لن يكون هذا مقبولا فى دفعة 25 لانها ستكون   مرتبطة ارتباط وثيق باحتياجات فعلية ومحافظات فعلية".

 

جاء ذلك خلال تعقيب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بالجلسة العامة لمجلس النواب على طلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة التى بلغت ما يقرب من مائة أداة رقابية اليوم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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