مستشار الرئيس للصحة ينصح المصابين بالإنفلونزا أو كورونا بارتداء الماسك

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، المنعقد حاليا بالقاهرة، أنه بعد انخفاض اصابات كورونا فى مصر فان المشكلة القادمة هى متلازمة ما بعد كورونا، موضحا أن معظم الحالات الموجودة هى حالات خفيفة وتعانى من التهاب بالحلق وسيلان بالأنف وآلام بالجسم، وتتشابه مع أعراض البرد أو الأنفلونزا.

وأكد، أن أى شخص يعطس أو يكح عليه ارتداء الماسك لمنع نقل العدوى سواء بالأنفلونزا أو كورونا، مشيرا إلى أن العام المقبل ربما نقول أن الوباء انتهى، ولازلنا لا نستطيع أن نقول انتهاء الجائحة لأن منظمة الصحة العالمية لم تعلن بعد انتهائها.

من جانبه قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن أول متحور ظهر هو متحور بيتا، ثم ظهر متحور ألفا ثم جاما ثم دلتا ثم متحور اوميكرون، موضحا أن متغير اوميكرون ظهر فى جنوب أفريقيا وهو المتحور المسيطر على العالم حاليا.

وأشار إلى أن اللقاحات التى تم الموافقة عليها للأطفال من سن 6 أشهر إلى 17 سنة هى لقاحات فايزر وموديرنا ونوفافاكس وهى اللقاحات المسموح بها لإعطائهم للأطفال .