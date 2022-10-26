ضبط تاجر هواتف للنصب على المواطنين في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على أموالهم.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة تاجر هواتف محمولة والترويج لبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار مخفضة مما مكنه من استدراج ضحاياه و التحصل منهم على مبالغ مالية قاموا بتحويلها من خلال محافظ إلكترونية وقد بلغت تلك الوقائع المُرتكبة 4 وقائع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (مبلغ مالي - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.