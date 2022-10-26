بعد الأمطار الغزيرة.. إجراءات عاجلة من الكهرباء لمواجهة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الطوارئ لمواجهة حالة عدم الاستقرار الجوي وما يصاحبها من هطول أمطار غزيرة وسيول على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة، حيث تم إعداد أطقم فنية لمجابهة الأمطار والسيول على مدار (24 ساعة) مع التعزيز في الأماكن التي تحتاج لذلك، وذلك حفاظًا على سلامة الشبكة واستمرارية التغذية كما يتم استقبال الخط الساخن (121) للإبلاغ عن أي أعطال على مستوى الجمهورية حيث تقوم فرق الطوارئ المجهزة بالتعامل مع الأعطال في أسرع وقت ممكن.

واتخذت الوزارة، كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المناطق التابعة والتنسيق مع كل الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، ومنها تأمين التغذية الكهربائية لكل محطات الصرف والرفع وتوفير الدعم اللازمة لكل الجهات المعنية بالدولة في حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول، وتأمين الخطوط والمحولات وكل مهمات الشبكة الكهربائية ضد مخاطر السيول والأمطار والرياح الشديدة ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بكل الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم في حالة ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.

ولفتت إلى أنها كلفت أعضاء من الإدارات المدنية بالمرور على بدرومات المحطات الخاصة بجوار مجاري مائية والقواعد الخرسانية لأبراج الخطوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الحاجة للتدعيم وتحديد الأولوية حسب الخطورة، والمتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع الجهات على كل المستويات.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة الأمطار والسيول والظروف الجوية الحالية، أبرزها الإعلان عن حالة الطوارئ في كافة القطاعات على مستوى الجمهورية.

وأضاف "حمزة" لـ"الخليج 365"، أن كافة شركات توزيع الكهرباء قامت بالتنسيق مع المحافظات على مستوى الجمهورية لمتابعة خطة صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق التابعة لوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى قيام الشركات بالمرور على كافة أكشاك الكهرباء بالشوارع والمناطق من أجل تأمينها ومتابعتها بالإضافة إلى الوصلات الكهربائية غير الآمنة والتفتيش على كافة أعمدة الإنارة.

وأشار إلى أن الوزارة وجهت كافة شركاتها بسرعة فصل التيار في الأماكن التي يحدث بها ظروف طقس سيئة وأمطار شديدة، كما تم التأكيد على سرعة تجهيز وحدات الديزل "طوارئ" حتى تكون متاحة للمنشآت الحيوية في حال انقطاع التيار.

وطالب "حمزة"، المواطنين بضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والأسلاك الكهربائية، حفاظًا على أرواحهم، لافتاً إلى ان الوزارة خصصت رقم 121 للطوارئ لاستقبال الشكاوى من المواطنين.