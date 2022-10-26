إطلاق مبادرة رئاسية جديدة للعلاج.. وزير الصحة يكشف التفاصيل أمام "النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن إعداد مبادرة رئاسية جديدة لدعم الصحة النفسية في جميع المحافظات.

وقال عبد الغفار، خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، للرد على الأدوات الرقابية المقدمة من النواب: "إن هناك توجيهًا رئاسيًّا بأهمية دعم مبادرة الصحة النفسية، والتي لا تقل أهمية عن الصحة العضوية، لا سيما في ظل وجود مشكلة في التعامل مع المرض النفسي في مصر" .

وأوضح وزير الصحة والسكان أن المبادرة الرئاسية للصحة النفسية تستهدف زيادة عدد الأسرة بالصحة النفسية في المستشفيات، قائلًا: عايزين نغير مفهوم العلاج النفسي داخل المجتمع، ونشتغل على بعض الحزم التأمينية الخاصة بذلك.

وشدد وزير الصحة والسكان على الدور الذي تقدمه هيئة الإسعاف المصرية والتي تقدم خدمة نقل المريض إلى المستشفى الحكومي بالمجان، قائلًا: لدينا 3100 سيارة إسعاف بخلاف 1664 نقطة إسعاف ثابتة على مستوى الجمهورية، وكذلك سيارات حياة كريمة .

وأكد وزير الصحة والسكان أنه يسعى لضم مستشفيات الصحة النفسية إلى منظومة التأمين الصحي، قائلًا: الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة العضوية.

وأضاف عبد الغفار أن الأمراض النفسية تؤدي إلى ظواهر سلبية بالمجتمع؛ مثل انتشار العنف والتحرش وغيرها؛ الأمر الذى يؤكد ضرورة الاهتمام برعاية الصحة النفسية.