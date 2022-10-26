فتش عن الولادة القيصرية.. وزير الصحة يكشف أسباب أزمة نقص الحضانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن أزمة الحضانات في مصر سببها أننا في مصر أكبر دولة في العالم في معدلات الولادات القيصرية؛ لافتًا إلى أن أزمة نقص الحضانات على مستوى الجمهورية بسبب انتشار حالات الولادة القيصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، أثناء مواجهة المجلس مع وزير الصحة والسكان، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.

وأكد الوزير أن الحل ليس في زيادة الحضانات؛ ولكن السيطرة على الولادات القيصرية التي لا تحتاج إلى ذلك، مشيرًا إلى أن هناك مبادرة "الألف يوم"؛ للحد من الولادة القيصرية إلا عند الضرورة.

وأشار الوزير إلى أزمة نقص وحدات الغسيل الكلوي، قائلًا: لا نستطيع أن نتوسع في زيادة وحدات الغسيل الكلوي، ولكن نعمل على حل الأسباب التي تؤدي إلى الحاجة إلى ذلك.

ولفت وزير الصحة إلى مبادرة رئيس الجمهورية لمواجهة أزمات الاعتلال الكلوي، قائلًا: حتى لا نصل إلى الحاجة لزيادة الغسيل الكلوي.

وقال عبد الغفار: في الفترة الحالية نعمل على تجنب الوصول إلى بعض الاحتياجات؛ مثل وحدات الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال.

وتابع وزير الصحة: "وزارة الصحة ليست للمرضى، ولكنها وزارة الأصحاء، ودورها يجب أن يكون الوقاية والحماية لمواجهة الأمراض".