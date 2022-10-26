وزير الصحة أمام النواب: مصر تنجب طفلا كل 19 ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة من خلال المبادرة الرئاسية "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" تسعى لمواجهة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن مصر تنجب طفلا كل 19 ثانية، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مواجهة وزير الصحة والسكان، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن الزيادة السكانية في مصر ترتفع نحو مليون نسمة كل 7 شهور و11 يوما، مشيرا إلى أن هناك دولا لا تواجه أزمة من الزيادة السكانية مثل الصين، كما أن هناك دولا مثل الهند وإيران بدأت مع مصر برامج قومية لمواجهة الزيادة السكنية وحققت نجاحا كبيرا، في حين أن مصر بقيت بها مشكلة الزيادة السكانية قائمة.

وأوضح أن محافظات كانت أكثر التزاما فيما يتعلق بمواجهة الزيادة السكانية أبرزها بورسعيد بمعدل مواليد 1.8 طفل لكل سيدة، بينما كانت محافظات الصعيد الأكثر في زيادة معدلات الإنجاب.

وأكد وزير الصحة، أن المشكلة السكانية ليست فقط مسئولية وزارة الصحة وإنما الدولة بالكامل، لافتا إلى أن هناك جهودا كبيرة تتم في هذا الشأن من أجل حل الأزمة.

من ناحية أخرى أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الوزارة تسعى لضم مستشفيات الصحة النفسية إلى منظومة التأمين الصحى، قائلا: الصحة النفسية لا تقل عن أهمية الصحة العضوية.

وأضاف أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتغيير مفهوم الصحة النفسية فى المجتمع، بحيث يتم تغيير النظرة إلى الأمراض النفسية والتعامل معها بأهمية مثل أي مرض عضوي.

وفي ختام رد وزير الصحة على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من النواب، أعلن عن إيداع الأمانة العامة للمجلس الرد مكتوبا على جميع طلبات الإحاطة ليطلع أعضاء مجلس النواب عليها.

عقب ذلك أعلن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفع الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد في الساعة الـ11 صباح الثلاثاء المقبل الموافق 30 أكتوبر الجاري.