وزير الزراعة: توفير معدات الميكنة الحديثة بأسعار مخفضة للمزارعين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم توفير معدات الميكنة الحديثة وبأسعار مخفضة لتشجيع الفلاحين على استخدم التكنولوجيا سواء في الزراعة أو الحصاد، حيث تسهم في زيادة الإنتاج وتقليل نسبة الهدر والفاقد؛ وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع عدد من قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات.

وتم خلال الاجتماع بحث الاستعدادات لموسم زراعة محصول القمح، والذي من المقرر أن يبدأ في نوفمبر المقبل، حيث وجه القصير بضرورة حث المزارعين على التوسع في زراعة القمح لتحقيق المساحة المستهدفة هذا العام نظرا لأهميته الاستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة بعد الأسعار المحفزة التي حددتها الدولة لشراء المحصول.

كما وجه بضرورة توفير تقاوي المحاصيل الشتوية قبل الزراعة بوقت كبير، مع توعية المزارعين باختيار أصناف التقاوي الجيدة المعتمدة، طبقا للسياسة الصنفية لكل محافظة، مع زيادة الحقول الإرشادية حتى تكون نماذج يحتذى بها للمزارعين في كل المحافظات.

وأكد وزير الزراعة على متابعة منظومة توزيع الأسمدة وضرورة صرفها إلى المزارعين قبل موسم الزراعة بوقت كاف، وشدد على ضرورة إجراء الحصر الدقيق للمساحة المنزرعة بالقمح من على أرض الواقع مع مطابقتها بكشوف صرف الأسمدة لمنع أي تلاعب ومحاسبة المقصرين في ذلك.