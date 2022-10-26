ما مصير العلاوة السنوية بعد إقرار الحكومة علاوة استثنائية 300 جنيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العلاوة الاستثنائية التي أقرتها الحكومة اليوم ليست لها علاقة بالعلاوة السنوية التي تقررها الدولة، وستتم إضافة الاثنتين (العلاوة الاستثنائية والعلاوة السنوية).

وأضاف معيط، في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أن هذه العلاوة (الـ300جنيه)، تُضاف إلى الراتب أو المعاش الشهري، وستكون دائمة، وتبدأ من الشهر المقبل.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ إجراءات حماية اجتماعية لمواجهة موجة غلاء الأسعار التي تجتاح العالم بأكمله.

وسبق أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صرف علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريًّا لكل العاملين بجهات الدولة، والشركات التابعة، وأصحاب المعاشات أيضًا بدءًا من نوفمبر.

وأشار إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه ويسري هذا على باقي الدرجات.

وأعلن مدبولي، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم زيادة الرسوم خلال الفترة المقبلة، بما يشمل ذلك عدم زيادة أسعار شرائح الكهرباء حتى 30 يونيو من العام المقبل.

وقرر مجلس الوزراء وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو المقبل.