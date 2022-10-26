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خاص| بعد إجراءات الحكومة.. أول تعليق من وزير المالية بشأن العلاوة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العلاوة الاستثنائية التي أقرتها الحكومة بـ300 جنيه، تضاف إلى الراتب أو المعاش الشهري، وستكون دائمة، على أن تبدأ من الشهر المقبل.

وأضاف معيط، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن هذه الزيادة ليست لها علاقة بالعلاوة السنوية التى تقررها الدولة، وستتم إضافة الاثنتين (العلاوة الاستثنائية والعلاوة السنوية).

يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ إجراءات حماية اجتماعية لمواجهة موجة غلاء الأسعار التي تجتاح العالم بأكمله.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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