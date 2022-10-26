شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطلق أكبر برنامج فى العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر من قلب قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شريف رئيس قطاع التطوير بإحدى الشركات العاملة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مصر أطلقت أكبر برنامج فى العالم لإانتاج الهيدروجين اﻷخضر تمهيدا لتصديره للخارج من خلال الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة التى تستهدف الدولة التوسع فيها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف شريف خلال الندوة التثقيفية حول التحول للطاقة النظيفة بمصر، أن مشروعات إنتاج الهيدروجين اﻷخضر ستكون بقلب المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لافتاً إلى أن هذا الوقود سيكون وقود المستقبل، ومصر ستكون رائدة فى هذا المجال.

وتابع شريف إلى أنه يمكن استخدام أشكال مختلفة من الطاقة لإنتاج الهيدروجين اﻷخضر، وعلى رأسها الطاقات المتجدة، بينما يستخدم الهيدروجين البنيفى إنتاج الفحم البني، ويستخدم الهيدروجين الأسود في إنتاج الفحم الأسود، والهيدروجين الرمادي يستخدم في إنتاج الغاز الطبيعى، والهيدروجين الأزرق يستخدم في إنتاج أي نوع من أنواع الوقود التقليدي، مع استخدام ما تطلق عليه تكنولوجيا اقتناص الكربون.

وأضاف: ومع وجود هدف صفر انبعاثات كربونية للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050، لتوقع حدوث تطور جذري في أنماط الاستهلاك الحالية للطاقة، حيث سيتم استخدام مشتقات الهيدروجين الأخضر كحاملات للطاقة، والاعتماد على الوقود التقليدي كمصدر للطاقة، والسعى لاستخدام الهيدروجين كوقود في صناعات متعددة مثل صناعة السماء والصلب.

ويرى شريف أن الهيدروجين اﻷخضر يتمتع بامكانيات هائلة ليحل محل بدائل الوقود التقليدية المستخدمة في وسائل النقل والانتقال حاليا مثل الشاحنات والسفن والطائرات و يصل الطلب الأوروبي الحالي على الهيدروجين لأكثر من 8,649,000 من متري في العام (5)