شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإماراتى: العلاقات مع مصر نموذج ملهم فى العلاقات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتى محمد بن أحمد البواردى، أن العلاقات الإماراتية المصرية تٌقدم على مدى نصف قرن من الزمن نموذجاً ملهماً في العلاقات العربية ـ العربية، سواء من حيث تنوع أسس هذه العلاقات أو تنوع روافدها الاستراتيجية التي توفر لها القدرة على الاستمرار والتطور بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال البواردي - في كلمة بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء - إن "التفاهم العميق الذي يجمع بين قيادتي البلدين أساس قوي للتغلب على أي تحديات تواجه هذا النموذج المتطور من العلاقات بين الأشقاء العرب".

وأشار إلى "تقارب وصلات قوية وثيقة على الصعيد العسكري وتعاون واسع النطاق في المجال العسكري بين الإمارات ومصر، حيث تشارك قوات البلدين البحرية والجوية والبرية، بشكل مستمر وممنهج، بشكل يناسب قوة الشراكة والتعاون، في سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة".

ولفت البواردي إلى أن "هذا التعاون العسكري المتنامي وعلى مدى الخمسين سنة الماضية يتجلى كذلك في لقاءات قيادات الدفاع في البلدين الشقيقين، حيث تعددت لقاءات كبار القادة العسكريين في مناسبات وفعاليات دورية مختلفة، فضلاً عن الزيارات المتبادلة للوفود العسكرية الإماراتية والمصرية، حيث يجري ذلك في إطار حرص دائم على مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين".