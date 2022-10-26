شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: عودة العمل بمحطات العتبة وباب الشعرية والجيش وعبده باشا بعد عطل مؤقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت شركة آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو المشغلة لخط المترو الثالث، عودة العمل بشكل طبيعى بمحطات " العتبة، باب الشعرية، الجيش، عبده باشا، والعباسية"، وذلك بعد تعطلها.

وقدمت الشركة اعتذارها عن العطل المؤقت بمحطات الخط الأخضر الثالث، العتبة، باب الشعرية، الجيش، عبده باشا، والعباسية. منوهة بأن جميع تلك المحطات قد عادت للعمل بشكل طبيعي.

وأكدت الشركة بأنه لا يوجد حريق بالخط الثالث للمترو.