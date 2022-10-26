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تعرف على أهم مشروعات وزارة الرى فى "حياة كريمة"

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القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، تقريراً يستعرض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة".


وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

1- تأهيل 2718 كيلومتر من الترع والعمل على تأهيل 1873 كيلومتر أخرى بمراكز حياه كريمة.

2- 6 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة

3- تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بالوادى الجديد.

4- تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 متر بمحافظة المنيا.

5- تدبير 114 قطعة أرض بمساحة 226 ألف متر مربع فى 15 محافظة لإقامة 126 مشروعا خدميا عليها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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