شكرا لقرائتكم خبر عن هلال ربيع الآخر يزين السماء اليوم ويشاهد بسهولة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد هلال القمر لشهر ربيع الآخر 1444 بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء 26 اكتوبر 2022 والفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون إبتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

القمر وصل منزلة الإقتران يوم أمس الثلاثاء بالتزامن مع كسوف للشمس عند الساعة 01:48 ظهرًا بتوقيت مكة منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها منهيًا بذلك دورة اقترانية ومبتدئا دورة جديدة حول الأرض.

يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس.