شكرا لقرائتكم خبر عن 3 باحثين بمركز البحوث الزراعية يحصلون على ميداليات مسابقة الابتكار بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التهنئة إلى ثلاثة باحثين في مركز البحوث الزراعية لحصولهم على 3 ميداليات في مسابقة الابتكار بدولة روسيا منها ميداليتان فضيتان وواحدة برونزية من إجمالي 9 ميداليات حصلت عليها مصر خلال هذه الفعاليات ضمت "2 ذهبية، 3 فضية، و4 برونزية".

وأكد القصير على أهمية البحوث التطبيقية خلال هذه المرحلة من أجل تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي مشيرا إلى أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فإن الدولة تقدم كل الدعم للبحوث العلمية التطبيقية.

ومن ناحيته قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية إن مشروع العيادة الزراعية الذكية حصل على الميدالية الفضية الاولي والذي ينفذ بشراكة بحثية بين مركز البحوث الزراعية وجامعة النيل ويرأسه الباحث الرئيسي الدكتور عطوه أحمد عطوه، رئيس بحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات مركز البحوث الزراعية، ويقود الفريق البحثي بجامعة النيل الدكتور مصطفي العطار، ويعد مشروع العيادة الزراعية الذكية من المشروعات الواعدة في التحول الرقمي في الزراعة بتقنيات الذكاء الإصطناعي ويحقق نقلة تقنية في مجال الارشاد الرقمي.

كما فاز بالميدالية الفضية الثانية الدكتور محمد مصطفي الخولي ، أستاذ متفرغ بمعهد بحوث الهندسة الزراعية عن مشروع مقطورة مبتكرة لنقل ووزن محاصيل الحبوب تعمل بالنظام البنيوماتيكي، كما فاز الدكتور هيثم محمد جاد الشرقاوي ، باحث بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي عن مشروعه تطوير وتصنيع وحدات انتاج البيوتشار “الكربون الحيوي” من المخلفات الزراعية الناعمة والذي يساهم في تحسين التربة وترشيد إستهلاك مياه الري.

وكانت جمعية تكنوبول موسكو، برعاية وزارة الصناعة والتجارة الروسية قد أعلنت نتائج فعاليات المنتدى الدولي للمخترعين بروسيا “IN HUB 2022″،ضمن مسابقة الابتكار الذي عُقد في نوفوسيبيرسك بمشاركة 1000 متقدم تم إختيار 200 إبتكارا فقط حصل المخترعون المصريون الفائزين علي 9 ميداليات من خلال 9 ابتكارات، فضلاً عن حصولهم على جوائز خاصة، تتمثل في درع من منظمة UNIDO وميداليتين من السكك الحديدية الروسية.