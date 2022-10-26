أمطار على 8 مناطق.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال 48 ساعة مقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة الطقس المتوقعة خلال فترة الليل، يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 70% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال ووسط سيناء ومدن القناة، على فترات متقطعة، اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أيضا، الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة الطقس غدا الخميس، توجد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.