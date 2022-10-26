موجة الطقس السيئ.. استمرار الأمطار وتعطيل الدراسة في محافظة وحيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ضربت موجة الطقس السيئ، عددا من محافظات الجمهورية أمس الثلاثاء، وعلى الرغم من الموجة الحالية إلا أن الدراسة مستمرة في كافة أنحاء الجمهورية باستثناء محافظة بني سويف التي قرر المحافظ تعطيل الدراسة للطلاب فقط.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء موجة الأمطار الرعدية الحالية على كافة المناطق.

وقالت منار غانم، لمصراوي، إن اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 هو اليوم الأخير في الموجة المطيرة الحالية.

مجلس الوزراء ينفي تعطيل الدراسة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غدا الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وقال المركز، في بيان، تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غداً الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لتعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بكافة المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة سوء الأحوال الجوية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

موقف الدراسة في القاهرة اليوم

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، موقف انتظام الدراسة في مدارس المحافظة اليوم الأربعاء وذلك بعد الأمطار الغزيرة والرعدية التي شهدتها عدة مناطق من المحافظة.

وقال المصدر، لمصراوي، إنه لا يوجد قرار حتى الآن بشأن تعطيل الدراسة في المدارس اليوم وبذلك تنتظم عملية الدراسة في المدارس، ما لم يطرأ أي جديد يستدعي قرار التأجيل.

مصدر يكشف موقف تأجيل الدراسة في الجيزة

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، موقف الدراسة بمدارس المحافظة اليوم الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، نتيجة سقوط أمطار غزيرة على البلاد، عقب انتهاء ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس.

وقال المصدر، لمصراوي، إنه لا يوجد تعطيل للدراسة في المدارس اليوم، ولم يُناقش محافظ الجيزة هذا الأمر.

تعطيل الدراسة بمدارس بني سويف اليوم

قرر الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف تعطيل الدراسة للطلاب فقط اليوم الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما يستمر المعلمون في عملهم بصورة طبيعية.

كان محافظ بني سويف قد وجه برفع حالة الطوارئ، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة جرى ربطها بغرف فرعية بالمدن، لمتابعة التطورات وتلقي أية بلاغات أو حوادث تنتج بسبب الأحوال الجوية، كما رفعت مختلف الأجهزة المعنية حالة الاستعداد القصوى تحسبا لأي طوارئ، وأعلنت المستشفيات حالة التأهب استعدادا لوقوع أية حوادث طرق ناجمة عن سوء الطقس.

