فصل الكهرباء.. 7 تعليمات للمدراس لمواجهة سقوط الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات للمديريات وجميع الإدارات التعليمية، مع بداية فصل الشتاء، وهطول الأمطار ببعض المناطق.

وجاءت التعليمات المعلنة من قبل الوزارة كالتالي:

1- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

2- صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم ومراجعة جميع وصلات الكهرباء.

3- تغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

4- التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أية مخلفات أو رواكد عليها.

5- تسليك مسالك المطر وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول حال سقوط الأمطار مرة أخرى وفي حال عدم تحسن حالة الجو.

6- التنبيه على الطلاب بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع وعدم العبث بمياه الأمطار حال وجودها داخل فناء المدارس.

7- توعية المجتمع المدرسي بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة وكيفية تجنب المخاطر خصوصا في الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، كالقرى والنجوع والمناطق الجبلية والصحراوية ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأي ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجة السرعة.