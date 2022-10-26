"داليا" تطلب الخلع: "جوزي محول مكالماتي على تليفونه عشان يراقبني"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "داليا. ع" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها "زوجي محول رقمي على موبايله بدون علمي".

تروي "داليا" 32 سنة- مهندسة: تزوجت منذ عام من "محمد. أ" 35 سنة- محامي، زواجًا تقليديًا، وبعد الزواج فوجئت أنه فاقد الثقة بجميع من حوله، وبيتعامل معي وكأني إنسانة غريبة ولست شريكة حياته.

أضافت الزوجة: شعرت أن زوجي مريض نفسي، وحينما تحدثت معه وأخبرته بأني زوجته التي يجب أن يثق بها كان رده "معنديش ثقة في صوابع إيدي"، حتى أنه قام بغلق هاتفه برقم سري، وأغلق مكتبه بالشقة ويطلب مني أن أنظفه في وجوده فقط.

استكملت داليا: كنا في زيارة لأسرته وأثناء دردشته مع أخوته حدثت مشاجرة بينهم، وتدخلت لتهدئة الموقف، لكن زوجي تحدث بصوت مرتفع "بتدخلي بينا ليه.. دي مشكلة عائلية انزلي استنى في العربية"، وحينما جاء إلى سيارته تلقى زوجي مكالمة هاتفية من شقيقتي بأن والدي يعاني من تعب شديد، وبمجرد أن وصلت إلى والدي سألت شقيقتي عن سبب اتصالها بزوجي، فأخرتني بأنها قامت بالاتصال على الرقم الخاص بي وليس رقم زوجي، وحينها أدركت أنه يقوم بتحويل مكالماتي إلى هاتفه.

اختتمت الزوجة: مباشرة طلبت من زوجي الطلاق وكان رده "أنا مش بطلق عندك المحاكم"، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 2410 لسنة 2022 ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.