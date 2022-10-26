شكرا لقرائتكم خبر عن 87% من القراء يطالبون بتذليل المعوقات أمام المغتربين لجلب استثماراتهم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تذليل المعقوات أمام المغتربين لجلب استثمارتهم في مصر، أيد غالبية القراء مطالب تذليل المعقوات أمام المغتربين لجلب استثمارتهم في مصر.

وأيد 87% من القراء مطالب تذليل المعقوات أمام المغتربين لجلب استثمارتهم في مصر، بينما عارض 13% من القراء مطالب تذليل المعقوات أمام المغتربين لجلب استثمارتهم في مصر.



