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87% من القراء يطالبون بتذليل المعوقات أمام المغتربين لجلب استثماراتهم بمصر

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تذليل المعقوات أمام المغتربين لجلب استثمارتهم في مصر، أيد غالبية القراء مطالب تذليل المعقوات أمام المغتربين لجلب استثمارتهم في مصر.

وأيد 87% من القراء مطالب تذليل المعقوات أمام المغتربين لجلب استثمارتهم في مصر، بينما عارض 13% من القراء مطالب تذليل المعقوات أمام المغتربين لجلب استثمارتهم في مصر.


 
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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