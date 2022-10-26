تحذيرات ونصائح عاجلة من السياحة للمواطنين بشأن العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجهت غرفة شركات السياحة، عدة تحذيرات ونصائح عاجلة إلى المواطنين بخصوص العمرة والحصول على "الباركود"، للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

ونصحت الغرفة، جميع المواطنين الراغبين في أداء العمرة بعدم التعامل مع السماسرة والكيانات الوهمية والتوجه إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية باعتبارها الجهة الوحيدة التي تنظم رحلات العمرة طبقا للقانون.

وقالت اللجنة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن البوابة المصرية للعمرة هي وثيقة الضمان للمعتمر، وتأسست من أجل حماية المواطن والحفاظ على حقوقه في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار.

وحذرت اللجنة أية جهات أو أفراد تنظم رحلات عمرة خارج البوابة المصرية للعمرة من تعرضهم للعقوبات الواردة في القانون والتي تتضمن غرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه.

وأوضحت الغرفة أن الحصول على الباركود يعد إجراء ضمن الإجراءات التي تقوم بها شركات السياحة لسفر معتمريها، ويصدر من البوابة المصرية للعمرة للمعتمرين المسافرين عبر برامج شركات السياحة فقط طبقا للقانون.

وأضافت أن البوابة المصرية للعمرة هي المنصة الإلكترونية الوحيدة لتنظيم الرحلات من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة، موضحة أن البوابة سهلت كافة الإجراءات للمواطن الذي له حق الاختيار في الشركة التي ستقوم بتنظيم رحلته، فجميع الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة مسجلة على البوابة، ويمكنه الاطلاع عليها بكل سهولة ويسر، مشددة على أن البوابة المصرية للعمرة وثيقة ضمان للمعتمر.