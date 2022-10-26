أخبار مصر

تعرف على أهم التفاصيل حول مشروع تأهيل الترع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التفاصيل حول مشروع تأهيل الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد المشروع القومى لتأهيل الترع أخد المشروعات الهامة التى تنفذها وزارة الموارد المائية والرى فى إطار رؤية شاملة لتوفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

 

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التفاصيل حول مشروع تأهيل الترع

 

1- تم الانتهاء من تأهيل 6110 كيلومتر من الترع .

2-جارى العمل على تأهيل 3884 كيلومتر أخرى .

3- مشروع تأهيل الترع لم ولن يتوقف ولكنه مستمر بشكل علمي .

4- ام اعداد دليل ارشادي للتأهيل من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء وزارة الموارد المائية والرى ، أخذاً في الإعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة .

5- تم تدريب المهندسين بالوزارة علي تطبيق هذا الدليل الارشادي الذي يحدد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة والمحافظة علي الأشجار الواقعة على جسور الترع المؤهلة .

6- التبطين هو واحد من عدة وسائل لتأهيل الترع ، وهدفنا هو إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفى التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل.

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا