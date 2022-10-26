شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد فى الوجهين البحرى والقبلى والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية