شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة كهرباء نوفمبر أول فواتير الشتاء بعد تراجع معدلات الاستهلاك.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن فاتورة نوفمبر التى تعبر عن استهلاك شهر أكتوبر والتى سيتم تحصيلهاخلال الأيام القليلة المقبلة هى اول فواتير فصل الشتاء، كاشفا أن معدلات اﻻستهﻻك تنحفض بدا من شهر نوفمبر و ترتفع تدريجا من فاتورة شهر أبريل مع بدء ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك بعض المواطنين يستبدلون التكييف الكهربائية بالدفاية خلال أشهر الشتاء وهو يتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية خلال فصل الشتاء و تعد أحد الأسباب الرئيسية في إرتفاع قيمة الفاتورة بالإضافة إلى سخانات حمامات السباحة و غلاية المياه وغيرها من الأجهزة كثيفة الاستهلاك.

وأوضح حمزة، أن اى مواطن يقل استهلاكه عن 650 كيلو وات ساعة شهرياً يحصل على دعم من الدولة، موضحا أن عدد المشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 650 كيلو تصل نسبتهم إلى 35% من اجمالي عدد المشتركين الذين يبلغ عددهم 27 مليون 800 الف مشترك.

وقال حمزة أنه لا يمكن لأحد أن يتلاعب فى استهلاكات المواطنين خاصة بعد تطبيق احدث وسائل التكنولوجيا الحديثة فى منظومة الفواتير و طرق المحاسبة سواء من خلال برنامج القراءة الموحد لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية أو القارئ الضوئي لمتابعة الاستهلاك لمستخدمي العدادات مسبوقة الدفع ، لافتا إلى أن المواطن هو المتحكم الوحيد فى نسبة الدعم التى يحصل عليها المواطن بفاتورة الاستهلاك الشهرية.