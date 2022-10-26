شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التوسع في أعداد الرائدات الريفيات والقابلات للحد من الولادات القيصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان حرص القيادة السياسية على الاهتمام بملف تنظيم الأسرة، من خلال استراتيجيات ومعايير محددة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، نستهدف المساهمة في حل مشكلة ارتفاع نسب الولادات القيصرية، وتأهيل القابلات، للقيام بمتابعة السيدات الحوامل حتي الوصول إلى الولادة الآمنة من خلال الأطباء.

وتابع : نستهدف توفير الأجهزة الطبية اللازمة ووسائل تنظيم الأسرة وتوزيعها بشكل عادل على أماكن تقديم الخدمة، بالإضافة إلى التوسع في أعداد الرائدات الريفيات، والتي يقومن بنشر الوعي بين المنتفعات بالصحة الإنجابية، وتشجيع السيدات على الولادة الطبيعية ومدى تاثيرها الإيجابي على صحة الأم والجنين، بما يساهم في خفض معدلات الولادة القيصرية، والتعاون في وضع آليات العمل المشتركة للتوسع بخدمة العيادات المتنقلة المعنية بتقديم خدمات طب الأسرة.

وأوضح » أنه يتم بحث التوسع بملف حملة «طرق الأبواب لتنظيم الأسرة»، وتنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك للوصول إلى المنتفعات بجميع المناطق والأماكن البعيدة، وضمان حصولهن على الخدمة الطبية، الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.