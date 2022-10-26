الرئيس السيسي: "بطلب من ربنا الدعم والمدد عشان خاطر الغلابة"



محمد اسماعيل - القاهرة - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، : "ربنا بس إللي يعرف أنا بعمل إيه وبيساعدني.. عشان كدا أنا دايما شاكر وبطلب من ربنا الدعم والمدد لأجل خاطر الغلابة".

وأضاف السيسي، خلال مداخلة تلفزيونية، مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج "التاسعة" المذاع على شاشة التليفزيون المصري: "لازم كلنا نحط إيدينا في إيد بعض حتى لو بالقلب، مش مطلوب منكم إنكم تعملوا حاجة بس يكون قلبنا على قلب بعض".

وأضاف الرئيس: "إن سكان العشوائيات هم أهلنا البسطاء، ربنا عارف أنا بعمل إيه وبيساعدني مين عشان كده أنا دايمًا شاكر ومكسوف إني مش عارف أشكره مظبوط".