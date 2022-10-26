شكرا لقرائتكم خبر عن خلّوا قلوبكم على قلب بعض.. رسائل المصارحة والوعى من مداخلة الرئيس السيسى مع التليفزيون المصرى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حساب قدرة الاقتصاد وفقًا لسعر الدولار، هو فكرة غير دقيقة وغير صائبة، مشيرًا إلى ضرورة توافر العملة المطلوبة لتوفير كل المطالب وما يزيد عليها، على سبيل المثال إذا كان حجم الإنفاق الكافي يصل إلى 100 مليار، يجب أن يكون لدينا ما يقرب من 130 مليار، ليتم إنفاق الـ100، ثم يوضع الباقي في الاحتياطي.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في مداخلة الرئيس السيسى مع يوسف الحسينى على التليفزيون المصرى



مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى (1)

لن نستطيع حل المشكلات إلا بتقديم أفكار واللى عنده حلول يتفضل

مش بطلب من الناس تعمل حاجة لكن تكون قلوبها مع اللى بيتعمل

لازم قلوبنا كلنا تبقى على قلب بعض علشان نحل المسائل



مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى (2)

"حياة كريمة" هتتكلف تريليون جنيه والشركات غلّت علينا الأسعار 30% وبرضه هنعمل اللى الناس محتاجاه

مش هقدر أعمل أحسن تعليم لكن لما نلاقى دخلنا تريليون دولار سنويا هصرف على التعليم تريليون جنيه



مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى (3)

علشان تحقق أموال من موانئ إسكندرية والدخلية وبورسعيد والسخنة والسويس لازم تكون درجة أولى

بعد إنشاء الموانئ الجديدة أصبح لدينا 70 كيلو متر أرصفة بعدما كانت 35 كيلو فقط



مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى (4)

أى طرق تنفذها الدولة تتم بجودة عالية جدا وشبكة الطرق فى مصر فوق الخيال

كثيرون يتساءلون عن أسباب إنشاء الطرق.. مصر كانت تخسر أموالا طائلة قبل إنشائها

تكفلنا بإنشاء مدينة زويل العلمية بـ3.5 مليار جنيه رغم أن الدكتور زويل وعد بتوفير التمويل

شرعنا فى إنشاء مستشفى 500 - 500 بتكلفة 17 مليار جنيه دون انتظار لرجال الأعمال

تبرعات المصريين 10% فقط من تكلفة إنشاء مسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية

اللى حصل فى 2011 بسبب إنه ما كانش فيه أمل.. وخسرنا 477 مليار جنيه بسببه

أنا بصلّح اللى اتكسّر علشان أرجّعه تانى

قطاع الصناعة حدثت له 3 هزات فى 2011 و2016 وضربة مزدوجة بكورونا وأزمة أوكرانيا

حساب قدرة الاقتصاد وفقا لسعر الدولار فكرة غير دقيقة وغير صائبة

يجب تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات عبر صناعة مستلزمات الإنتاج

سعر الدولار مرتفع نتيجة ارتفاع الفائدة فى الفيدرالى الأمريكى بشكل متكرر وحاد

ضغط الدولار قتل العملات الأخرى والجنيه ليس أكثر قوة من عملات عالمية تأثرت بالأزمة

إنشاءات العاصمة الإدارية وفرت 2 تريليون جنيه رغم تطوير 40 ألف فدان فقط من أصل 175 ألفا

اللي ما يعرفش ما يتكلمش علشان ما يبنيش رأى عام خاطئ ويضيّع حقوق الناس

كسبنا 2 تريليون جنيه من العاصمة الإدارية ولو المتر بـ100 جنيه يبقى 75 مليار ولو بـ1000 يبقى 7.5 تريليون

عندى كشف البنوك من شركة العاصمة اللى عندها 45 مليار جنيه وائتمان بـ45 مليار كمان

أنا بعمل كيانات اقتصادية.. كيانات مهمة تجيب فلوس

مبادرة "ابدأ" لإحلال كثير من المستلزمات المستورة من الخارج محليا