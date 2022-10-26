شكرا لقرائتكم خبر عن مصر لن تضيع.. حديث من القلب فى مداخلة الرئيس السيسى مع يوسف الحسينى على التليفزيون المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قدرات مصر الاقتصادية لا تسمح بتقديم الخدمة المرجوة للمواطنين، مشددا: "الدولة قدراتها ما تقدرش.. هي إمكانياتها كده.. وإن كان حد يقدر يعمل حل يجي وأنا هبقى سعيد به".

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في مداخلة الرئيس السيسى مع يوسف الحسينى على التليفزيون المصرى.



مداخلة الرئيس السيسى

قدرات الدولة الاقتصادية لا تسمح بتقديم خدمة جيدة فى قطاعاتها المختلفة

قدرات الدولة ما تقدرش، هى إمكانياتها كده ولو حد عنده حل ييجى يشتغل معانا

مصر مش قادرة تعمل تعليم جيد وقلت ده من 2011 لأن ما فيش قدرة مالية



مداخلة الرئيس السيسى

تطوير التعليم محتاج 250 مليار جنيه حتى يكون تعليما لائقا ولم يتوافر حتى نصف هذا الرقم

المدرس بياخد 3 أو 4 آلاف جنيه تقنعه إزاى يقوم بدوره فى تخريج أجيال جديدة

لما نتكلم عن المواطن الغلبان اللى هو 60 أو 70% وبيدخّل ابنه مدارس حكومية هيعمل إيه؟



مداخلة الرئيس السيسى

التعليم عايز 60 ألف فصل جديد كل سنة بتكلفة 60 مليار جنيه

هل إحنا مش شايفين ولّا مش عارفين نشوف ولا إحنا بنحط كلام جنب بعضه وخلاص؟

لو مفيش إيد حديد فى 2013 كانت الناس اللى فى الشارع اتدبحت

ما كانش حد يقدر يرفع صوته لولا إن فيه جيش قوى وقادر وأنا كنت شاهد عيان على كل شىء



مداخلة الرئيس السيسى

الاختلاف فى الرأى مهم ولكن الاختلاف فى الفهم مشكلة

قدمت أكثر من 3000 شهيد و12 أو 13 ألف مصاب وده دورى اللى ربنا مكّنى منه

أنا كنت رئيس الاستخبارات ومسؤول عن الأمن وكنت أرى ما كان يحدث

دور الإعلام يعمل سياق فكرى وإعلامى ولا يمكن العودة إلى الخلف مرة أخرى

يجب أن نكون أمناء ومخلصين لبلدنا وندرس الملفات اللى بنتكلم عنها

اللى شايف إن عنده القدرة على حل الملفات يتفضل وأنا هساعده وأصقّف له

نقول لرجال الأعمال تعالوا وتسلموا المستشفيات مقابل إنكم تقدموا خدمة للمواطن مجانا

البلد ظروفها فى حتة وكلام الآخرين فى حتة تانية خالص واللى بيتقال ما يصحّش كده

مصر دشّنت العديد من المبادرات الضخمة مثل "فيروس سى" وغيرها

الدولة لما تضرّرت واتدمّرت كان شعبها بياكل رغيف فى اليوم وبيضة فى الأسبوع

دخلنا حرب منذ 50 سنة جابت بلدنا على الأرض.. وما حدث فى 2011 و2013 يوقّع أى دولة

تشخيص مصر ينطبق على دول كثيرة لكن الفارق الوحيد أن الله أراد ألّا تضل الطريق

بناء الدولة يحتاج إلى العمل والتضحيات من كل شعبها

مصر لن تضيع وأنا خايف على الناس لأننى مُؤتمن عليهم قدّام ربنا

أتحدث عن الغلابة والكلام مش لدغدغة المشاعر أنا رئيس لكل المصريين

هذا البلد يحتاج إلى عمل جاد يمتد لسنوات طويلة

المشروعات الضخمة لو ما عملناهاش الـ5 ملايين اللى شغالين فيها كانوا هيعيشوا إزاى؟

من 2016 لحد قبل كورونا كانت الأمور ماشية بشكل جيد.. ناتج ونمو بيزيدوا وحافظنا على الاقتصاد فى فترة التوقف