شكرا لقرائتكم خبر عن عدم ملامسة أعمدة الإنارة.. وصايا الأرصاد للمواطنين بسبب الأمطار الرعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الأرصاد الجوية عددا من النصائح المهمة للمواطنين، تزامنا مع فرص الأمطار اليوم الأربعاء، على أغلب أنحاء الجمهورية وتكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية عددا من النصائح للمواطنين بسبب الأمطار الرعدية، كما يلى:

- القيادة بهدوء أثناء الأمطار تجنبا لانزلاق السيارة.

- التأكد من سلامة مساحات السيارة قبل السفر.

- تجنب الأماكن التي بها تجمعات لمياه الأمطار.

- تجنب ملامسة أعمدة الإنارة تجنبا للصواعق الكهربية.

- عدم استخدام التليفون المحمول في تصوير الصواعق أو أية أجهزة كهربائية.

- تجنب فتح النوافذ أثناء الأمطار الرعدية.

ويشهد اليوم الأربعاء انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50٪ قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 40٪ تقريبا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، تكون خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على شمال الصعيد.